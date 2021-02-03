РИАМО - 3 фев. Первые двери во всем наземном транспорте «Мосгортранса» и коммерческих перевозчиков с 4 февраля станут доступны для входа, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также на передней площадке смогут находиться пассажиры.

«Но не забывайте про маски и перчатки — только так поездка может быть безопасной», - напомнили в пресс-службе.

С 2021 года в Москве запланировано развитие всей маршрутной сети наземного транспорта, чтобы сделать маршруты удобными и понятными для большинства жителей города.

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