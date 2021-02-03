РИАМО - 3 фев. График движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро вводится в штатный режим после сбоя вечером в среду, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ранее на участке от станции «Рязанский проспект» до «Выхино» было приостановлено движение поездов для проверки инфраструктуры.

«Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Пассажиры в социальных сетях сообщают, что по громкой связи на линии передают об увеличенных интервалах движения.

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