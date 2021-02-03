РИАМО - 3 фев. Движение поездов от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро было временно приостановлено для проверки инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале «Едем по Москве» сообщалось, что на станции «Китай-Город» объявляли по громкой связи об увеличенных интервалах на линии. Перед станцией «Текстильщики» сломался поезд.

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