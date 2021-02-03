РИАМО - 3 фев. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию дорог и тротуаров после начавшегося снегопада, также проводится противогололедная обработка, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
При необходимости цикл работ будет повторен.
«Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.
Снегопад начал идти в Москве в среду. По прогнозам синоптиков, он продлится до 03:00 4 февраля. Высота снежного покрова может увеличиться на 2-3 сантиметра.
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