РИАМО - 3 фев. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию дорог и тротуаров после начавшегося снегопада, также проводится противогололедная обработка, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

При необходимости цикл работ будет повторен.

«Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.

Снегопад начал идти в Москве в среду. По прогнозам синоптиков, он продлится до 03:00 4 февраля. Высота снежного покрова может увеличиться на 2-3 сантиметра.