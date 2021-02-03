РИАМО - 3 фев. Московский областной музей народных художественных промыслов 5 февраля открывает выставку «Связь времен», ее откроют к юбилею художественного промысла «Жостово-195 лет», выставка будет работать до 4 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Выставка включает в себя более 160 художественных произведений знаменитой династии художников из Жостово – Гончаровых-Беляевых и хронологически охватывает большой временной промежуток», - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены не только традиционные подносы. Посетители смогут также увидеть предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, панно, броши, шкатулки, детская мебель костюмы с яркой акриловой росписью.

Выставку готовят к 195-летней годовщине всемирно известного народного художественного промысла Жостово. История мастерской Гончаровых-Беляевых началась в 1830 году в деревне Жостово. Они всегда занимались росписью всего ассортимента продукции. Смысл выставки – показать, как художники продолжают творить сохраняя традиции, несмотря на глобальные изменения жизни за долгую историю существования.

Открытие экспозиции пройдет 5 февраля 2021 года в 15:00. Музей находится по адресу: городской округ Мытищи, село Федоскино, Лукутинская улица, строение 7.

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