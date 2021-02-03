РИАМО - 3 фев. По итогам января 2021 года муниципальные земельные контролеры Подмосковья осмотрели почти 1,9 тысячи земельных участков площадью 207 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На 122 осмотренных участках выявлены нарушения земельного законодательства. На участках выявили 2365 объектов капитального строительства, которые планируются к вовлечению в налоговый оборот.
Более 220 муниципальных земельных инспекторов Подмосковья поучаствовали в онлайн-семинаре по земельному контролю. Они обсудили со специалистами Росреестра и Россельхознадзора практические вопросы, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с данными органами власти.
Муниципальный земельный контроль в рамках профилактики нарушений законодательства выдает правообладателям-нарушителям предостережения о недопустимости нарушений. Также владельцам дают время для исправления уже выявленных нарушений. Когда установленный срок подходит к концу, земельный контроль проводит проверку. В случаях, если нарушение не будет устранено, правообладателю грозит штраф.
«Использование земли на территории Московской области контролируют всего 220 муниципальных земельных инспекторов. Земельный контроль часто сталкивается с ситуациями, когда правообладатели земельных участков нарушают законодательство, не принимают необходимых мер по содержанию земли или создают условия, от которых могут пострадать люди»,- рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ходе проведенного семинара земельные инспекторы и эксперты разобрали 15 ситуаций земельного контроля, инструкции по которым сформулируют и направят в округа для использования в работе.
Практические семинары по теме земельного контроля традиционно проводятся раз в квартал.
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