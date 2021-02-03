РИАМО - 3 фев. По итогам января 2021 года муниципальные земельные контролеры Подмосковья осмотрели почти 1,9 тысячи земельных участков площадью 207 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На 122 осмотренных участках выявлены нарушения земельного законодательства. На участках выявили 2365 объектов капитального строительства, которые планируются к вовлечению в налоговый оборот.

«С приходом весны, когда растает снег, количество выявленных нарушений земельного законодательства возрастет, поэтому уже сейчас необходимо начинать профилактическую работу – информировать о том, что можно и чего нельзя делать на участках, чтобы землепользователи и землевладельцы знали о том, что является нарушением, и за какие провинности может быть начислен штраф», - подчеркнул зампредседателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Более 220 муниципальных земельных инспекторов Подмосковья поучаствовали в онлайн-семинаре по земельному контролю. Они обсудили со специалистами Росреестра и Россельхознадзора практические вопросы, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с данными органами власти.

Муниципальный земельный контроль в рамках профилактики нарушений законодательства выдает правообладателям-нарушителям предостережения о недопустимости нарушений. Также владельцам дают время для исправления уже выявленных нарушений. Когда установленный срок подходит к концу, земельный контроль проводит проверку. В случаях, если нарушение не будет устранено, правообладателю грозит штраф.

«Использование земли на территории Московской области контролируют всего 220 муниципальных земельных инспекторов. Земельный контроль часто сталкивается с ситуациями, когда правообладатели земельных участков нарушают законодательство, не принимают необходимых мер по содержанию земли или создают условия, от которых могут пострадать люди»,- рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ходе проведенного семинара земельные инспекторы и эксперты разобрали 15 ситуаций земельного контроля, инструкции по которым сформулируют и направят в округа для использования в работе.

Практические семинары по теме земельного контроля традиционно проводятся раз в квартал.