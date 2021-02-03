РИАМО - 3 фев. Региональные и муниципальные власти обяжут направлять в Росреестр власти информацию о признании домов аварийными, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала внесенный депутатами Госдумы законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это позволит россиянам свободно получать информацию о плохом состоянии объекта недвижимости.

«По моему мнению, если информация о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу будет зафиксирована федеральным органом - Росреестром, то это послужит на пользу людям», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

Он уточнил, что покупатели жилья будут лучше защищены на вторичном рынке. До заключения договора купли-продажи эта информация может стать решающим обстоятельством для принятия решения.

Также это упростит решение спорных вопросов, связанных со статусом аварийного дома, например, сроков отмены уплаты взносов на капитальный ремонт, контроля за сроками его расселения.

Политика расселения граждан из аварийного жилья в России последовательно реализуется с 2008 года. За этот период расселено уже 17 миллионов квадратных метров и 1,1 миллиона человек, на что было потрачено 544 миллиардов рублей.

В ближайшие пять лет государство планирует расселить еще 11 миллионов «квадратов» и 600 тысяч человек. На реализацию этих планов предполагается потратить еще 458 миллиардов рублей.

В Московской области в 2020 году расселено более 2,5 тысячи человек и 40 тысяч квадратных метров жилья.