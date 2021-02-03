РИАМО - 3 фев. Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы в январе 2021 смог обработать более чем 2,2 тысячи обращений, половина из них была посвящена вопросам, которые касались программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В январе 2021 года в Единый контактный центр Стройкомплекса поступило более 2200 обращений граждан, в том числе, и по вопросам, связанным с реализацией программы реновации. Так, чаще жители спрашивали о порядке предоставления жилых помещений, сроках переселения и подбору стартовых площадок», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что работа сотрудников контактного центра нацелена и на то, чтобы информировать граждан, а также участников инвестиционно-строительной деятельности, о строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также жилья. Столичные жители имеют возможность узнать сроки начала, а также завершения или возобновления строительства объектов и текущее состояние строительных площадок, зданий.

В числе последних запросов в Единый контактный центр был вопрос, который касался хода строительства и ввода в эксплуатацию детсада. Он относится к школе 548, на территории ЖК «Зиларт». После того, как вопрос был детально изучен, жителя оперативно проинформировали об открытии учреждения в сентябре этого года.

Левкин отметил, что специалисты «горячей линии» рассматривают каждое входящее обращение в индивидуальном порядке, а также дают исчерпывающий ответ на заданный вопрос.

ЕКЦ создали в 2017 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Задать свой вопрос специалистам можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 (499) 401-01-01.