РИАМО - 3 фев. Два заседания комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости недвижимости проведут в Подмосковье 4 и 25 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На очередном заседании 4 февраля рассмотрят 20 заявлений по 58 объектам недвижимости», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подача документов на рассмотрение комиссией на заседании 25 февраля открыта на портале РПГУ до 18 февраля. На сайте нужно зайти в разделе «Гражданам» и найти услугу «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».

На заседаниях в январе в Минмособлимуществе рассмотрели 70 заявлений по 110 объектам. Положительные решения приняли по 25 заявлениям.