РИАМО - 3 янв. Причиной чувства усталости и плохого настроения может быть неправильное питание, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Из-за неправильного питания в организме человека может возникнуть дефицит веществ, которые влияют на работу мозга. Соломатина дала ряд советов о том, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы избежать таких проблем.

«Это, в первую очередь, продукты, содержащие холин. Его достаточно много в яичном желтке, в мясных продуктах, особенно много в баранине, есть и в овсянке, и в цветной капусте. Холин – это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса», - сказала Соломатина в эфире радио Sputnik.

Она также добавила, что в рацион стоит включить продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом.

«Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо – печень, красное мясо. Но все должно быть в меру. Если мы будем переедать, токсины, которые там содержатся, нейтрализуют всю пользу», – сказала врач.

Также важно правильно готовить пищу, питаться как можно более разнообразно. Лучше готовить на пару и использовать щадящую обработку.​