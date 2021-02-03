РИАМО - 3 фев. Ограничения движения для автомобилистов на участке станций Калужско-Рижской линии столичного метрополитена будут сняты 4 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Участок «Беляево» - «Новые Черемушки» был закрыт из-за проведения работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии.
В связи с тем, что ограничения были минимальными, объем трафика по Профсоюзной улице был сохранен.
Работы должны были продлиться с 23 января по 7 февраля, но были завершены досрочно. Так, участок откроют уже 4 февраля.
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