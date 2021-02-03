РИАМО - 3 фев. В текущем году иностранные инвесторы собираются вложить в свои бизнес-проекты в Подмосковье порядка 50 миллиардов рублей, в прошлом году объем инвестиций компаний составил около 32 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2020 году было реализовано 40 проект, в этом планируют реализовать 70.

«Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий компаний с мировым именем, а также проекты стран, ранее не ведущих активную деятельность в подмосковном регионе», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Богородском индустриальном парке компанией ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус», которая выпускает продукцию под торговыми марками Dr. Theiss, Lacalut, будет реализован проект по созданию предприятия, производящего гели и кремы.

Первый этап планируют закончить в марте текущего года. В это время должен заработать складской комплекс. После этого начнется второй этап – возведение производственной части. Объем инвестиций в два этапа составит 700 миллионов рублей.

Зиновьева отметила, что весной этого года завершится реализация инвестиционного проекта по производству фруктовых сиропов и пищевых ингредиентов в ОЭЗ «Ступино Квадрат» французской компании «Монэн». Объем инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. Далее компания будет развивать экспортное направление.

Во II квартале этого года «МБС Строительные системы» закончит с проектом создания предприятия по изготовлению наливных полимерных полов в городском округе Павловский Посад, чью продукции используют в складских, торговых, а также промышленных помещениях. Инвестиции составят 442 миллиона рублей.