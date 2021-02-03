РИАМО - 3 фев. Главный нефролог столицы Олег Котенко рассказал о необходимости людям с заболеваниями почек делать прививку от коронавирусной инфекции, сообщается в Twitter-аккаунте департамента здравоохранения Москвы

«В мои задачи входит не только лечить тяжелые нефрологические заболевания, но и организовывать помощь пациентам с тяжелой патологией почек. При развитии ковид-инфекции заболевание почек может ухудшиться и развиться уже в серьезную форму», – отметил Котенко.

Он добавил, что пациентам предоставляется возможность вакцинироваться – предупредить болезнь и получить защиту. Врач подчеркнул, что в настоящее время противопоказания для выполнения вакцинации для больных с почечной патологией – нет.

В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку можно бесплатно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно предъявить медработникам паспорт и полис ОМС.

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#ВопросОтвет

Можно ли делать прививку от COVID-19 пациентам с тяжелой патологией почек?



Даже нужно! В этом уверен главный нефролог #ДЗМ Олег Котенко. Он рассказал, что у людей с заболеваниями почек коронавирусная инфекция может вызвать серьезные последствия. pic.twitter.com/RDe8WwyKSN — Мosgorzdrav (@dzdmos) February 3, 2021

Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

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