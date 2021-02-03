РИАМО - 3 фев. Движение ограничат на участке Дмитровского шоссе до конца 2023 года из-за проведения строительных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ограничение проезда будет действовать на трех полосах отрезка шоссе в сторону области, а именно от дома 133, строения 1 до пересечения с Лобненской улицей.

«Для удобства автомобилистов на период строительных работ организована временная объездная дорога. Это позволит сохранить действующее количество полос», – говорится в сообщении.

Движение планируют запустить 31 декабря 2023 года.

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