РИАМО - 3 фев. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов осмотрел усадьбу Любаново Наро-Фоминского городского округа и решил поставить ее восстановление на контроль, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Состояние здания вызывает сильное беспокойство. Оно находится в аренде уже пять лет, за это время в нем должны были провести целый комплекс ремонтных работ. Однако арендаторы, взявшие объект на условиях его восстановления, сделали очень мало», - отметил Рожнов.

Речь идет об особняке Карла Шлиппе – русского государственного деятеля 19 века. Арендатору здания назначена встреча, на которой с ним обсудят пути решения проблемы.

Всего с 2013 по 2020 годы в аренду на льготных условиях передали 37 объектов культурного наследия Подмосковья. Из них 16 - находятся в собственности Московской области, 21 – в собственности муниципальных образований. Сейчас разрабатываются проекты реставрации почтовой станции в Солнечногорске и конного двора усадьбы Кузнецова в Долгопрудном.