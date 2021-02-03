РИАМО – 3 фев. В TikTok начнет работать новая функция, посредством которой приложение сможет бороться с распространением дезинформации в сервисе, сообщает Газета.ru.

«Так, TikTok будет направлять размещаемые ролики экспертным сервисам для осуществления проверки данных», – говорится в сообщении.

Пользователи будут получать уведомление о непроверенном контенте, которое будет приходить и в том случае, если после проведенной проверки установить подлинность контента все равно не удалось. Авторов роликов об этом также оповестят.

Таким образом, если зритель собирается поделиться просмотренным видео, он увидит напоминание о том, что контент не подтвержден. Наличие дополнительного шага позволит пользователям сервиса обдумать действие и наверняка решить, стоит ли делиться подобным видео или нет.

В случае, если видео признают недостоверным, его удалят с платформы.​