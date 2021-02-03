РИАМО - 3 янв. Дерматолог Олеся Маркелова рассказала, что красные родинки на теле могут сигнализировать о болезни печени, передает Федеральное агентство новостей.

У людей часто возникает страх из-за любых красных точек на теле, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями или аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, слегка возвышающееся на коже.

«Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, — это, безусловно, нарушение со стороны печени», — рассказала Маркелова.

Также ангиома может быть вызвана токсичной нагрузкой внешней среды, то есть тяжелыми металлами и вирусными инфекциями. Кроме того, к появлению точек могут привести прием препаратов, таких как антидепрессанты или гормональные препараты.