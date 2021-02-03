РИАМО - 3 фев. В настоящий момент прививку от коронавируса сделали уже 100 256 жителей Подмосковья, следует из данных министерства здравоохранения Московской области.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку от инфекции можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что для удобства пожилых людей и тех, кто проживает на отдаленных территориях, нужно организовать выезды в медучреждения, а также информировать о графике работы мобильных пунктов.

«Что касается вакцинации, президент (РФ Владимир Путин – ред.) поставил задачу — защитить максимальное количество жителей. Людям должно быть удобно, понятно и комфортно, важно соблюдать все стандарты. Наша задача — особое внимание уделить здравоохранению. Жители должны получать качественную медпомощь», — сказал Воробьев.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

- В Москве 15 коронавирусных стационаров вернутся к нормальной работе:

«Мы последнюю неделю госпитализируем, как правило, менее тысячи человек. Принято решение о том, что 15 клиник выводятся из Covid-19 и возвращаются к своей нормальной работе», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

- Московский врач рассказал, можно ли людям с патологией почек прививаться от Covid‑19. Фактически противопоказаний для выполнения вакцинации для больных – нет.

- Врач рассказал, можно ли аллергикам вакцинироваться от Covid‑19 весной. По словам врача, аллергикам не стоит откладывать это дело до начала цветения.

- Малышева рассказала, кто чаще всего умирает из‑за Covid‑19. Так, коронавирусная инфекция тяжелее всего протекает у мужчин.

- Штрафы на 10 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Административные дела в отношении 1887 граждан направили в районные суды.

- Прививка как окно в Европу: преимущества и опасности введения «ковидных паспортов». Корреспондент РИАМО узнала у экспертов, какие перспективы у инициативы введения специальных документов для привившихся от коронавируса.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Восемь Covid‑больниц в Подмосковье вернулись к плановой работе. Также частично сокращаются койки во временных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

- За сутки в России зарегистрировали 16 474 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1 545.

- Всплеск активности мошенников, которые рассылают письма и звонят на тему прививки от коронавируса, может случится в России уже в феврале. Предполагается, что мошенники будут стараться узнать персональные и платежные данные. Для этого они могут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку или получить госкомпенсанцию.

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 заработали еще в двух ТЦ Москвы. С 10 февраля к вакцинации присоединятся еще три торговых центра.