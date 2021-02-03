РИАМО – 3 фев. Онлайн-фестиваль уличных мультфильмов приглашает детей и творческую молодежь до 18 лет принять участие во Всероссийском конкурсе анимационных фильмов, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

«2021 год – это год быка (коровы). Поэтому фестиваль уличных мультфильмов при поддержке кубанского бренда «Коровка из Кореновки» и киностудии «Союзмультфильм» («Оранжевая корова») проводит для детей всей страны конкурс анимации, где главная героиня – буренка», — говорится в сообщении.

С 25 января по 15 мая юным режиссерам предстоит придумать сюжет на любую из тем конкурса korovka.mobi с главной героиней - Коровкой из города Кореновка, снять видеоролик на смартфон и выложить его на своей или родительской страничке в «ВКонтакте»/Instagram, указав имя, город, возраст и конкурсные хештеги.

Конкурс включает в себя три независимых соревнования. По итогам каждого из них авторитетное жюри проекта, представленное известными режиссерами киностудии «Союзмультфильм», будет называть авторов лучших анимационных видероликов в каждой возрастной номинации. Всего в рамках конкурса награды получат более 40 участников.

Победители и призеры конкурса будут награждены ценными и вкусными призами, среди которых – электронные сертификаты в интернет-магазин, обучающий курс школы мультипликации от киностудии «Союзмультфильм» и наборы натуральной молочной продукции от «Коровки из Кореновки».

Конкурс детской анимации направлен на развитие отечественной мультипликации и создание творческой среды для профессионального обучения талантов в этой сфере.

В рамках конкурса педагоги-аниматоры ВГИКа (Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова) запишут для юных режиссеров творческие мастерские, в которых расскажут, как создавать короткометражные мультфильмы. Записи будут выложены в группе в «ВКонтакте» чемпионата анимации vk.com/cartoonfest.mobi.

Подробнее об условиях участия в конкурсе – на сайте.