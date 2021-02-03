РИАМО - 3 фев. Космический спутник «Арктика-М», разработанный в подмосковном Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), прошел все испытания и доставлен на космодром Байконур для запуска, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На космодроме космический аппарат «Арктика-М» в монтажно-испытательном корпусе пройдет предпусковую подготовку и стыковку с разгонным блоком. Выведение на орбиту космического аппарата будет осуществлено ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Пуск запланирован на конец февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Спутник будет обеспечивать непрерывный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей в арктическом регионе. Это нужно для задач метеорологии и гидрологии.

Космические аппараты типа «Арктика-М» и «Электро-Л» создаются НПО Лавочкина на базе унифицированной платформы «Навигатор». «Арктика-М» раз в 15-30 минут проводит съемку арктического региона Земли, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния», а «Электро-Л» делает это с геостационарной орбиты.