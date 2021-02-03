РИАМО - 3 фев. В Подмосковье в текущем году проведут аукционы более чем на 1,1 тысячи мест под размещение нестационарных торговых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это превысит количество проведенных аукционов в 2020 году более чем на 15%», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что объем средств в бюджеты городских округов региона увеличится. По предварительным подсчетам, он составит свыше 42 миллионов рублей.

Воскресенский отметил, что стать участником аукциона может хозяйствующий субъект вне зависимости от организационной формы.

Информация о проведении конкурентных процедур размещается на официальном сайте муниципального образования региона.