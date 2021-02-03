РИАМО - 3 фев. В перечень выявленных объектов культурного наследия Подмосковья включен культурный слой города Зарайска XII – начала XX веков, его выявила экспедиция Института археологии РАН, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Слой включили в перечень согласно распоряжению Главного управления культурного наследия региона.

«В России и за пределами нашей страны широко известны результаты многолетних исследований объекта археологического наследия «Зарайская стоянка эпохи верхнего палеолита», расположенного на территории и вокруг Зарайского кремля», – говорится в сообщении.

Культурный слой, который выявили в 2019-2020 годах, был присоединен к числу памятников истории Зарайска.

Мощность культурного слоя, а также границы поселения определили во время масштабных разведок. В это же время были обнаружены остатки оборонительных укреплений Зарайского острога, установлено наличие перспективных участков, которые содержат «влажный» культурный слой. Он не пропускает воздух и позволяет сохранить предметы из дерева и кожи.

Поступление находок в собрание музея-заповедника ожидается после того, как их изучат.

Сам Зарайск представляет собой одно из двух исторических поселений федерального значения, которые находятся на территории региона. Так, постановка культурного слоя на государственную охрану является шагом к сохранению культурного наследия.