РИАМО - 3 фев. В состав комиссии проекта «Графика города» вошла главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, проект предполагает, что Дома культуры, детские школы искусств, а также библиотеки станут объектами уличного искусства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Хотелось бы отметить, что была проведена весьма деликатная работа по выбору объектов и поверхностей, на которые будут нанесены рисунки. Художественные композиции, безусловно, могут наполнить их новым смыслом. При этом важно понимать, что граффити – это часть архитектуры», – сказала Кузьмина.

Она добавила, что подобные арт-объекты существуют в масштабе не отдельного двора, а целого города. В связи с этим они требуют градостроительного и профессионального подходов, а также архитектурного фильтра.

Развитие стрит-арта, проект по которому стартовал в регионе, представляет собой общемировую тенденцию и важную часть современной культуры.

Кузьмина отметила, что проект предполагает не классическое нанесение трафаретов на фасады библиотек или школ, а наполнение объектов новым смыслом.

Она добавила, что низкое качество граффити портит облик городов, поэтому к смысловому наполнению и профессионализму работ предъявляются высокие требования.

Конкурсы и проекты по развитию стрит-арта в регионе носят регулярный характер. Они привлекают начинающих художников и профессионалов своего дела. Так, работы включают в туристические маршруты, также они становятся новыми городскими достопримечательностями.

Стать участником конкурса «Графика города» может любой желающий художник, вне зависимости от возраста. Работы принимаются до 31 марта. Дополнительную информацию можно найти на сайте конкурса.

Конкурс проходит при поддержке министерства культуры Московской области.