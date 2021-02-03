РИАМО – 3 фев. Специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Российской Федерации доктор медицинских наук Владимир Чуланов объяснил, когда аллергикам стоит прививаться от коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

Чуланов отметил, что аллергикам, которые имеют возможность привиться от Covid-19 сейчас, не стоит тянуть с этим делом до начала весны.

«Но в любом случае такой вопрос лучше решать индивидуально с лечащим врачом», – говорится в сообщении.

Врач сказал, что тяжесть поллиноза бывает разной. В связи с этим весеннее цветение может и не сказаться на состоянии пациентов настолько, чтобы вакцинация от коронавирусной инфекции была бы им противопоказана.

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3 ФЕВРАЛЯ

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