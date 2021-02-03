РИАМО - 3 фев. Столичный центр занятости «Моя карьера» приглашает горожан на мероприятия по эффективному трудоустройству, которые состоятся в феврале, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«Эксперты центра помогают получить недостающие знания, делятся опытом и регулярно рассказывают о том, как сделать процесс поиска более результативным», – говорится в сообщении.

8 февраля в 10:00 состоится вебинар «Личный бренд в социальных сетях как инструмент трудоустройства», на котором расскажут о том, как сделать свою страницу привлекательной для работодателя, и возможностях трудоустройства, которые извлекаются из соцсетей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вебинар «Самомотивация для поиска работы» поможет желающим разобраться в целях, настроиться на успех, верно расставить приоритеты, а также найти свои драйверы для поиска работы мечты. Он состоится 8 февраля в 14:00. Регистрация доступна по ссылке.

11 февраля в 10:00 начнется групповая консультация «Как рассказать о своих достижениях работодателю», участники которой узнают о том, как правильно формулировать свои достижения в профессиональной сфере, делать резюме ярким и интересным, а также подчеркнуть свою уникальность. Консультация пройдет в центре занятости «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Мероприятие по теме «Как составить продающее резюме» также пройдет в офисе центра. Оно состоится 15 февраля с 10:00 до 13:00. Здесь участники познакомятся со стандартами и правилами составления резюме.

19 февраля с 14:00 до 16:00 проведут вебинар «Современные технологии поиска работы», где желающие узнают об актуальных способах поиска работы. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вебинар «Собеседование» пройдет 26 февраля с 14:00 до 16:00. Желающие посетить его могут зарегистрироваться по ссылке. Специалисты центра поделятся с участниками советами о том, как можно преодолеть тревогу и успешно пройти собеседование.