РИАМО - 3 фев. В Подмосковье пройдет региональный этап ежегодного конкурса для журналистов, пишущих на экономические темы, «Экономическое возрождение России», конкурс будет проведен по итогам 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты Московской области.

Конкурс проводит региональная Торгово-промышленная палата при поддержке Союза журналистов Подмосковья по поручению Торгово-промышленной палаты РФ.

«Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. Целью конкура является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем и успехов отечественного предпринимательства», — говорится в сообщении.

Конкурс также призван обеспечить поддержку и популяризацию наиболее значимых процессов в экономической сфере страны.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. На региональном этапе заявки будут принимать до 23 февраля. На федеральном этапе заявки подаются до 1 марта – принимают участие победители регионального этапа.

Дополнительно к номинациям федерального этапа в Московской области введены номинации: лучшая инфографика и иллюстрация, фотоконкурс.

Подробную информацию по конкурсу можно посмотреть на сайте.