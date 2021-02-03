РИАМО - 3 фев. Пассажиры аэропорта Жуковский в прошлом году свыше 16 тысяч раз воспользовались автобусами для трансфера в город, чаще всего пассажиры пользовались услугой в январе – более 3200 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

«В конце марта в связи с отменой рейсов из Жуковского трансферные автобусы временно приостановили свою работу. В июле после частичного восстановления регулярных авиарейсов компания возобновила трансфер от и до аэропорта. С июля до конца года трансферные автобусы перевезли более 8 тысяч пассажиров», - сказали в ЦППК.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить в кассе или в билетопечатающем автомате билет на трансфер.

Билет для проезда из аэропорта Жуковский можно купить в БПА в аэропорту или прямо в автобусе. Вместе с проездным документом на пригородный поезд, он позволяет быстро и удобно добраться от станций Казанского направления (кроме ответвления на Черусти) до аэропорта Жуковский или обратно. При составлении расписания автобусов учтены график прилета и вылета самолетов, а также график движения электропоездов.

Аэропорт был открыт в 2016 году.