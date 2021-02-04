РИАМО - 4 фев. В четверг в столице досрочно откроют участок «Беляево» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии, там проводили работы по прокладке тоннеля для Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Участок для проведения работ закрыли 23 января. Планировалось, что откроют его только 7 февраля, но работы удалось завершить на четыре дня раньше. Участок было решено открыть для пассажиров.
С открытием участка метро будут сняты и ограничения движения для автомобилистов, которые ввели в данном районе. Схемы движения полностью восстановят, обособления выделенных полос уберут, временные запреты маневров и парковки отменят.
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