РИАМО - 4 фев. В четверг в столице досрочно откроют участок «Беляево» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии, там проводили работы по прокладке тоннеля для Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участок для проведения работ закрыли 23 января. Планировалось, что откроют его только 7 февраля, но работы удалось завершить на четыре дня раньше. Участок было решено открыть для пассажиров.

«Мы открываем участок «Беляево» - «Новые Черемушки» на 4 дня раньше. За это время мы обновили инфраструктуру метро на закрытом участке, а щит проложил больше 30 метров тоннеля для новой Большой кольцевой линии», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

С открытием участка метро будут сняты и ограничения движения для автомобилистов, которые ввели в данном районе. Схемы движения полностью восстановят, обособления выделенных полос уберут, временные запреты маневров и парковки отменят.​