РИАМО - 3 фев. Более 1,1 тысячи елок сдали москвичи в пункты приема, находящиеся на природных территориях Москвы, всего жители мегаполиса уже сдали свыше 20 тысяч новогодних деревьев, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» продлится до 20 февраля. В столице открыты более 500 пунктов, в том числе 12 на природных территориях мегаполиса.

«Самым популярным местом сбора новогодних деревьев в этом году стал пункт в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». По данным на 1 февраля, сюда принесли свыше 800 елок», - говорится в сообщении.

Всего в московские пункты переработки елей поступило более 20 тысяч новогодних деревьев, из них переработали уже свыше 6,8 тысячи. Все хвойные деревья, которые сдадут в пункты приема, переработают в щепу, которую используют для обустройства экологических троп, в качестве подстилки для животных и для мульчирования почвы.

Подарить вторую жизнь можно всем хвойным деревьям. На переработку можно сдать ели, пихты, сосны. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.