РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина создала новый Instagram-аккаунт @elmirakhaimurzina_live из-за блокировки прежнего, об этом она сообщила в соцсети.

«31 декабря практически под бой курантов мой Instagram-аккаунт @elmirakhaimurzina был заблокирован без объяснения причин. Больше месяца переписки со службой поддержки – пока безрезультатно. В интересах подписчиков, которых уже почти 17 тысяч, мной принято решение завести новый аккаунт», – отметила Хаймурзина.

Глава округа добавила, что в качестве дополнительного источника информации в округе создали официальный Telegram-канал «Красногорск.Новости».

«Благодарю вас за поддержку и прошу пока не отписываться от прежнего аккаунта. Надеюсь, что Instagram его разблокирует», – заключила Хаймурзина.