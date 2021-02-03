РИАМО - 3 фев. Подмосковное сельхозпредприятие «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» инвестирует порядка 12 миллионов рублей в маркировку «Честный знак», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Холдинг «Братья Чебурашкины», включающий четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах Подмосковья, оценивает затраты на новую маркировку «Честный знак» в 10-12 миллионов рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в ближайшее время компания планирует заключить договоры на поставку соответствующего оборудования.

С 20 января 2021 года в России начался подготовительный этап обязательной маркировки молочной продукции в добровольном режиме. Обязательная будет вводиться в несколько этапов с 1 июня 2021 года.

Обязательное требование по маркировке сыров и мороженого вступит в силу с 1 июня. С сентября нужно будет помечать молочную продукцию со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря обязательно нужно будет маркировать молочку со сроком годности менее 40 суток.