РИАМО - 3 фев. За январь текущего года в Центр управления регионом Подмосковья поступило 174 обращения, которые входят в компетенцию Главного управления региональной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ региона.

«В ЦУР поступило 27 жалоб о продаже наркотиков, 74 вопроса касались системы «Безопасный регион», 73 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Лидером по количеству обращений стал Дмитров, на втором месте расположился Красногорск, а за ним – Волоколамский городской округ.

В прошлом месяце специалисты Центра управления регионом зафиксировали и направили на блокировку в Роскомнадзор пять противоправных интернет-ресурсов, которые распространяли наркотики на территории региона.

В управлении напомнили, что в случае обнаружения факта незаконного оборота наркотических средств, информацию об этом нужно передать на горячую линию управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 613-19-47.