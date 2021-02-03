РИАМО - 3 фев. В Подмосковье был побит рекорд по количеству участников регионального этапа школьной олимпиады, в олимпиаде приняли участие свыше 1,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье в самом разгаре региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада по обществознанию, которая прошла 1 и 2 февраля, стала самой многочисленной за все время проведения ВсОШ в регионе — 1 516 участников. Это новый рекорд для Подмосковья», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Он добавила, что показатели, которые находятся на высоком уровне, доказывают то, что олимпиадное движение в регионе популярно.

Каклюгина отметила, что ряды олимпиадников растут. Призерам и победителям олимпиады оказывается поддержка. В 2021 году для них увеличили выплаты. Так, школьники, которые станут участниками заключительного этапа, с этого года станут получать по 100 тысяч рублей, призеры этапа – 300 тысяч, а победители – 500 тысяч. Ранее выплаты получали призеры и победители, а их суммы составляли 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 320 тысяч учащихся региона, то есть больше половины от общего количества обучающихся 4–11 классов.