РИАМО - 3 фев. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», прием заявок стартовал с февраля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

«Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм с помощью талантливых работ фотохудожников», — говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие матери и дети, кроме того, участниками фотосессии могут стать папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.

Прием заявок на конкурс продлится до 25 августа. 15 сентября на официальном сайте будут объявлены 150 финалистов и 20 победителей. Подробные условия конкурса также можно посмотреть на сайте.

Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии выставки Международного конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» 16 октября на ВДНХ на площадке фестиваля «Руками женщины».

Из 150 работ финалистов жюри будут утверждены и представлены на выставке 20 работ победителей.

Лауреаты и победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители награждаются кубками и дипломами.