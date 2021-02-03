РИАМО - 3 фев. В Подмосковье более 90% услуг градостроительной сферы переведены в электронный вид, их можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Цифровизация – это один из главных блоков нашей работы. В 2020 году органы местного самоуправления, Мособлархитектура и центральные федеральные органы исполнительной власти оказали порядка 250 тысяч услуг. Работу по оптимизации массовых федеральных, региональных и муниципальных услуг в градостроительной сфере, где потребителями услуг являются жители Подмосковья, а также предприниматели, мы ведем непрерывно», – сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Одной из самых востребованных услуг среди жителей Подмосковья является «Присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса». В 2020 году в Подмосковье выдано более 92 тысяч документов.

Всего в градостроительной сфере насчитывается 33 услуги, половина из них – федеральные согласования в зонах с особыми условиями использования территорий. Для жителей подмосковного региона и инвесторов на портале переведены в электронный вид 30 услуг.