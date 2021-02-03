РИАМО - 3 фев. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Домодедова, которого обвиняют в убийстве знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 6 ноября 2020 года обвиняемый находился вместе со своим знакомым в его автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги в деревне Шишкино Домодедова. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, приискав в кармане обшивки двери машины веревку, задушил потерпевшего», - говорится в сообщении.

Подозреваемый вывез тело в другое место и похоронил.

В ходе следственных мероприятий правоохранители провели ряд допросов, проверку показаний на места. Собранные следователями доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.