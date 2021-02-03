РИАМО - 3 фев. Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированной акции, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 31 января в центре Москвы. Пожар был сразу же потушен.

«Во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в этом преступлении задержан.

В Москве и других городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции.