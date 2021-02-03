РИАМО - 3 фев. В прошлом году москвичи воспользовались платными парковками 55 миллионов раз – это на 7% меньше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Это связано с пандемией коронавируса и периодом нерабочих дней. В те недели парковались в 2,2 раза реже, чем обычно.

«Во второй половине года число парковочных сессий вернулось к прежним показателям, а иногда было даже выше», - говорится в сообщении.

Чтобы экономить на паркинге, москвичи, живущие в зоне платных парковок, могут оформить резидентное разрешение и останавливаться в своем районе бесплатно с 20:00 до 8:00.

За круглосуточное годовое разрешение нужно будет заплатить 3 тысячи рублей.

Купить абонемент на парковку со шлагбаумом можно будет в приложении «Парковки Москвы»>>