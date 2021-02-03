РИАМО - 3 фев. В 2021 году в Подмосковье за счет внебюджетных источников введут в эксплуатацию 15 детских садов на 2695 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В 2021 году к вводу планируется 15 дошкольных учреждений на 2695 мест в Долгопрудном, Королеве, Котельниках, Красногорске, Ленинском (округе - ред.), Лыткарине, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Электростали», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Все дошкольные учреждения обеспечат необходимым оборудованием и инвентарем.

В Одинцовском округе построят два сада - на 350 мест и на 190 мест; в Котельниках - детсад на 350 мест, в Долгопрудном - на 165 мест, в Королеве - на 110 мест, в Красногорске построят четыре детсада: на 60 мест, два на 250 мест каждый и на 120 мест. В Ленинском округе появится детсад 155 мест, в Лыткарине - на 80 мест, в Люберцах - на 220 мест, в Мытищах - на 225 мест, в Наро-Фоминском округе - на 30 мест, в Электростали - на 140 мест.

За 2020 в Московской области ввели за счет инвесторов в эксплуатацию 13 детских садов на 2997 мест.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>