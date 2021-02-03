РИАМО – 3 фев. Главного редактора Интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток, его признали виновным в повторном нарушении правил организации или проведения публичных мероприятий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Суд признал Смирнова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга» - ред.) и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток», — говорится в сообщении.

Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 30 суток. Суд принял более мягкое решение.

Смирнова задержали 30 января в подъезде дома из-за призывов в соцсетях к участию в акции. Его отвезли в отдел по Тверском району Москвы, позже Смирнова отпустили под обязательство о явке.

Несанкционированные акции прошли в Москве и других регионах России 23 и 31 января. В призывах к участию в акции 31 января и обвинили Смирнова. После акций правоохранителями были задержаны несколько нарушителей, заведены уголовные дела.​