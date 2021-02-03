РИАМО - 3 фев. Компания «Ситимобил» пригласила водителей-партнеров пройти бесплатные медосмотры в Доме такси, процедуры будут проводить при помощи специального терминала, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сейчас активно обсуждают использование телемедицины для проведения медицинских осмотров на законодательном уровне. Мы решили поддержать инициативу и предоставить пространство Дома такси для пилотного проекта по проведению дистанционных медосмотров. Это отличная возможность обкатать технологию и понять, как мы можем сделать прохождение осмотров удобным и доступным всем водителям», — сказал исполнительный директор компании «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Устройство спроектировали и создали в компании ADMK. Для прохождения дистанционного медицинского осмотра водителю нужно ввести логин и пароль, поместить руку в терминал, нажать кнопку старта и следовать интерактивным инструкциям на экране. В будущем идентификация будет происходить с помощью Face ID.

Полученные результаты оценит медспециалист, который в режиме онлайн сможет проконсультировать водителя, если его показатели отходят от нормы.

Терминал покажет показатели пульса, температуры, уровень концентрации остаточных паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, водители смогут пройти тест, оценивающий скорость переключения внимания, на основе таблицы Горбова-Шульте.

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