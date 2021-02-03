РИАМО - 3 фев. Шедевры народных промыслов Подмосковья представили на новой выставке во Всероссийском музее декоративного искусства, она называется «100 историй», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Мой кураторский проект обозначает возможные способы актуализации коллекции музея. Выставка подготовлена с участием людей разных профессий, возрастов, эстетических предпочтений. Мне хотелось показать, насколько декоративное искусство близко к повседневной жизни. В частности, был взят период 1922-1991 годов», - сказала главный куратор музея Алина Сапрыкина.

Она добавила, что каждый участник не только выбрал интересный для него предмет коллекции, но и сопроводил его небольшим эссе. Тексты стали важной частью выставки, наряду с произведениями искусства.

«Таким образом, музей получил еще и исследование о том, как разные аудитории рассказывают о советском времени в зависимости от того сформировались ли они в нем, или застали уже в самом конце, или же имеют весьма отдаленное представление», – добавила Сапрыкина.

В проекте приняли участие Петр Авен, Андрей Бартенев, Александр Васильев, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Иванов, Марина Лошак, Павел Лунгин, Лиза Монеточка, Миша Мост, Ирина Прохорова, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Эвелина Хромченко, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой и другие.