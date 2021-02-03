РИАМО - 3 фев. Mосковское областное УФАС России оштрафовало на 100 тысяч рублей МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратились представители фирмы «Инвест Проект МСК» с жалобой на нарушение водоканалом правил холодного водоснабжения и водоотведения.

«Управлением в действиях МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» установлен факт нарушения правил холодного водоснабжения и водоотведения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.