РИАМО - 3 фев. Более 11,4 тысячи поездок совершили на маршруте «Мострансавто» №10 «улица Мичурина – Ашан» после открытия 27 января Репинской развязки в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тогда же в рамках существующего начал работу сокращенный маршрут № 10э, следующий по новой дороге: в течение дня автобус среднего класса выполняет семь кругорейсов, сокращая сотрудникам НПО «Энергомаш» время в пути на 15 минут. Этой версией маршрута в первые дни работы пользовался каждый 26-й пассажир», - говорится в сообщении.

Самым популярным способом оплаты стали бесконтактные банковские карты и гаджеты с NFC-чипом - более 2,3 тысячи транзакций. Транспортными картами «Стрелка» пассажиры оплатили свыше 2,3 тысячи поездок.

Маршрут № 10 в Химках, включая сокращенную версию № 10э, работает по регулируемому тарифу. С 1 февраля у пассажиров появилась возможность оплачивать проезд московской транспортной картой «Тройка».

Репинскую развязку через Ленинградское шоссе начали строить в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В январе 2021 года он лично присутствовал на открытии. Развязка соединила старые и новые Химки.