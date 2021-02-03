РИАМО - 3 фев. За неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию 16 нежилых и восемь жилых объектов, также было выдано 13 разрешений на строительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерством жилищной политики за минувшую неделю введено в эксплуатацию восемь жилых домов на 2 591 квартиру», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Это два дома на 949 квартир в деревне Голубое в Солнечногорск, два дома на 750 квартир в микрорайоне Южный в Котельниках, дом на 325 квартир в районе Нижегородской улицы и на 224 квартир на улице Баженова в Жуковском, дом на 216 квартир в поселке Измайлово в Ленинском городском округе, дом на 127 квартир в ЖК «Нахабино» в Красногорске.

Из нежилых объектов в области ввели: автостоянку на 676 машиномест в деревне Голубое городского округа Солнечногорск, корпус гальванических покрытий в Балашихе, терминально-логистический центр «Восточный» на территории ЗАО «Кудиново» в Богородском городском округе и прочие.

Среди примеров выданных разрешений на строительство: школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Саввино в Балашихе; цех по изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования с АБК на улице Крылова в Ступине и овощехранилище в районе села Орудьево в Дмитровском городском округе.