РИАМО - 3 фев. Премьер Московского областного государственного академического театра «Русский балет», заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин получил главный профессиональный балетный приз страны – «Душа танца» в номинации «Звезда балета», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 1994 года приз присуждается выдающимся мастерам хореографии, балетмейстерам, композиторам, дирижерам, художникам и другим участникам сферы искусства танца.

«В «Русском балете» Дмитрий Котермин служит уже шестнадцатый год. Его хорошо знают и любят не только в Москве и в Подмосковье, его выступлениям горячо аплодируют в театрах российских регионов и за рубежом», - говорится в сообщении.

Природа одарила Котермина ярким лирико-романтическим талантом. Он блестяще исполняет ведущие партии в классических балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Золушка», «Дон Кихот», «Семь красавиц», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан». В современных балетах он тоже мастер – например, в авторской постанове Вячеслава Гордеева «Последнее танго» на музыку Астора Пьяццоллы.

Он окончил Казанское хореографическое училище. В 2016 году Котермина удостоили почетного звания «Заслуженный артист Московской области», а в 2020 – звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Помимо Котермина в театре «Русский балет» почетный приз получали трое: художественный руководитель театра народный артист СССР Вячеслав Гордеев, главный педагог-репетитор театра заслуженная артистка России Ольга Коханчук и прима-балерина заслуженная артистка РФ Анна Щербакова.

Церемония награждения «Души танца» состоится в Москве на сцене Музыкального академического театра имени К. Станиславского и Немировича-Данченко в конце апреля.