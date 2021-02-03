РИАМО - 3 фев. Сильное похолодание ожидается в Подмосковье и столице в конце недели, температура будет ниже нормы на 7-9 градусов, арктическое вторжение начнется 5 февраля, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в Московском регионе еще сказывается влияние теплого фронта: начался снегопад, который прекратится только к утру 4 февраля. Всего может выпасть 2-4 миллиметра осадков, сугробы увеличатся на 2 сантиметра. Ночью 4 февраля будет минус 6 - минус 4 градуса в столице, в Подмосковье — минус 9 - минус 4, утром 4 февраля будет минус 2 градуса. В первой половине дня в столице будет минус 3 - минус 1 градус, в области - минус 6 - минус 1. К вечеру 4 февраля похолодает до минус 7 - минус 5 градусов, вновь пойдет снег.

«В пятницу жителей Московского региона ждет настоящий обвал холода. По расчетам, в течение ночи морозы окрепнут до минус 10 - минус 15, да и днем будет лишь на 1-2 градуса теплее. Впрочем температура всего-навсего вернется в норму. Время от времени будет приниматься небольшой снег», - говорится в сообщении.

На выходных осадки будут несущественным, похолодание усилится. Температура будет ниже нормы на 7-9 градусов. 6 февраля ночью ударит мороз в минус 20 - минус 15 градусов, 7 февраля в Подмосковье местами температура может опуститься до минус 25 градусов. Днем будет около минус 15 - минус 10 градусов.

Кроме того, на выходных ожидается сильный северо-западный ветер.