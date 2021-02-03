РИАМО - 3 фев. В Подмосковье выставлены на торги свыше 310 гектаров сельскохозяйственных земель, они располагаются в Можайском округе и Истре, участки предназначены для выращивания сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В январе 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области реализовано посредством публичных торгов более 138 гектаров земли в городском округе Истра под сельхозпроизводство, изъятых у собственника по решению суда», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Два участка земли продали по итогам конкурентных процедур на сумму 34,6 миллиона рублей. Новый владелец берет на себя обязательство развивать сельское хозяйство в городском округе Истра.

Так, если участок сельскохозяйственного назначения не используется владельцем, его изымают по решению суда. В дальнейшем он подлежит продаже на публичных торгах.

Ознакомиться с участками можно на Едином портале торгов региона по ссылке. Сроки на подачу заявок в отношении земельных участков ограничены.