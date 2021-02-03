РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Из-за участившихся случаев хищения инженерного оборудования в многоквартирных домах жителей городского округа Люберцы просят сообщать о подозрительных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Участились случаи хищения инженерного оборудования (трубы, провода, светильники) из многоквартирных домов в дневное и ночное время. Если вы увидите рабочих, которые проводят демонтаж оборудования, либо открытый подвал/чердак, незамедлительно сообщайте в аварийные службы УК «ЛГЖТ». Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется», - говорится в сообщении.

Жители могут позвонить по телефону аварийной службы: 8(495)554-31-11 или ЕДС ЖКХ (круглосуточно): 8(800)301-44-33.