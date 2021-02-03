РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Более 140 спортсменов из клубов Москвы и Московской области приняли участие в турнире по кудо в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В МАУ СОК «Опалиха» прошел турнир по кудо, подраздел «борьба». Более 140 спортсменов впервые участвовали в подобного рода соревнованиях», - говорится в сообщении.

Участники приехали из разных клубов Москвы и Подмосковья. Первыми на татами вышли спортсмены 5-6 лет. Чтобы все справедливо и по силам смогли побороться за призовые места, было сформировано 29 категорий спортсменов по разному возрасту, полу и коэффициенту.

«У спортсменов за сезон 2020-2021 годов из-за пандемии не было возможности проверить свои силы в соревновательном процессе, у них были зачеты и экзамены, но не было контактной практики. Поэтому было важно организовать турнир, чтобы дети попробовали свои силы, но не в полной экипировке и по всем правилам кудо, а по взятой за основу балловой системе грэпплинга», - пояснил директор спорткомплекса «Опалиха», депутат горокруга, организатор турнира Антон Смирнов.

После выступления он вместе с руководителем Федерации кудо Московской области Алексеем Истяковым и непобежденным профессиональным бойцом MMA Максимом Давыдовым наградил лучших ребят.